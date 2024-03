Capoterra, autovelox al collaudo: al via i test per verificare la funzionalità

Sono spuntati qualche settimana fa in alcune vie della cittadina e subito hanno fatto scattare l’allarme agli automobilisti che avranno un motivo in più per rispettare i limiti di velocità se non vorranno meno punti dalla patente e il portafoglio assottigliato. “Al fine di garantire il rispetto dei limiti di velocità, al fine di prevenire i sinistri stradali, il Comando di Polizia Locale di Capoterra, informa che provvederà ad effettuare il controllo elettronico della velocità, con apparecchiatura denominata “Autovelox 106” sia all’interno dei “Softbox” sia su apparato mobile, secondo il seguente calendario che potrà essere oggetto di variazioni in relazione alle esigenze di servizio” si legge nel comunicato firmato dal comandante Roberta Maxia. I test sono avvenuti il 4 e il 5 marzo.

Stop alle folli corse in macchina per le strade del centro abitato, quindi, quattro autovelox e tre nuovi agenti in campo per contrastare gli automobilisti indisciplinati. Tante le segnalazioni giunte dai cittadini che lamentano il rombo dei motori, quasi, come avviene nell’autodromo: i limiti di velocità spesso vengono ignorati e gli incidenti non sono rari. Anzi. Non solo: per i pedoni i rischi raddoppiano ed è così che il sindaco Beniamino Garau ha deciso di frenare chi ha troppa fretta. Quattro autovelox sono stati posizionati nelle vie principali come corso Gramsci e via Trento e la squadra della polizia municipale sarà potenziata. Tre nuovi agenti affiancheranno i 12 già al lavoro: più controlli, quindi, e alcun indugio verso chi mette a repentaglio la propria vita e quella degli altri con una guida spericolata.