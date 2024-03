Pula, 10 mila euro per i viaggi di istruzione degli studenti dell’Istituto “B. Croce”

10 mila euro per i viaggi di istruzione degli studenti dell’Istituto B.Croce: anche quest’anno l’Assessora alla Pubblica Istruzione Manuela Serra e tutta l’Amministrazione Comunale hanno deciso hanno deciso di riconfermare lo stanziamento a favore degli studenti della comunità, da destinare ai viaggi di istruzione fuori regione in programma per l’anno scolastico in corso.

Come lo scorso anno, al fine di consentire un abbattimento dei costi per le famiglie, il finanziamento verrà liquidato anticipatamente.

“Viaggiare con la scuola rappresenta un’esperienza importante per i nostri studenti, per vivere un momento di assoluta libertà, aggregazione, divertirsi, conoscere località diverse e avere un arricchimento culturale – spiega l’Assessora alla Cultura e Pubblica Istruzione Manuela Serra – A causa dell’aumento dei prezzi anche le gite scolastiche sono diventate un lusso e molte famiglie non sono in grado di permettere ai propri figli la partecipazione a queste importanti iniziative, da qui l’idea dell’Amministrazione, sempre attenta alla formazione scolastica, di replicare questa importante iniziativa a favore degli studenti e delle famiglie affinché possano affrontare questa spesa con maggiore serenità”.