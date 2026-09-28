Scade domani il termine per presentare le proposte per il Capodanno 2027 a Cagliari. Poi partirà la corsa alla scelta dell’artista che accompagnerà la città verso il nuovo anno dal palco del Largo Carlo Felice, con l’inevitabile totonomi legato alle esigenze di budget. L’amministrazione punta ancora sulla formula del Capodanno diffuso, con eventi in più punti del centro e un budget complessivo di poco più di mezzo milione di euro: una scelta precisa, quella della giunta Zedda, come più volte ribadito dallo stesso sindaco.

Il cuore della festa sarà come al solito nel Largo Carlo Felice, dove un presentatore accompagnerà il pubblico fino alla mezzanotte, prima del concerto e del dj set che proseguirà fino a tarda notte. Ma il brindisi sarà anche nelle altre piazze della città: al Bastione di Santa Croce spazio alle cover band e alla musica degli anni ’70, ’80 e ’90, mentre piazza Garibaldi sarà dedicata alla musica elettronica. Una terza location, tra il Bastione Saint Remy e piazza San Cosimo, ospiterà invece la scena musicale sarda.

Mentre si definisce il Capodanno, sono in corso i preparativi per i mercatini, che quest’anno allargheranno il tradizionale percorso: oltre a corso Vittorio Emanuele e piazza Yenne, le bancarelle e le iniziative coinvolgeranno anche piazza del Carmine, nel tentativo di riabilitare una zona che non trova pace ormai da anni.