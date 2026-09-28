1° ANNIVERSARIO

A un anno dalla scomparsa dell’amato

PASQUALINO PERILLO

la moglie Pina e i figli Chiara, Enrico e Stefano con Fulvia e Aurora invitano quanti vorranno unirsi a loro nel ricordo in occasione della Santa Messa in suffragio che verrà celebrata Sabato 3 Ottobre, alle ore 09:00, presso la Basilica di N.S. di Bonaria a Cagliari.

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Dal 1951 SORRENTINO

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