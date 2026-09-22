Per tanti cagliaritani organizzare un viaggio significava anche passare dalla sua agenzia, affidarsi a un consiglio, lasciarsi raccontare una destinazione. Da oggi, non sarà mai più la stessa cosa: è morto Ahmad Baghaei, storico titolare della Grimmtour Viaggi di via Bacaredda, uno dei volti più conosciuti del turismo cittadino.

L’agenzia, nata nel 1989 in via Einaudi con la famiglia Marchiori e poi trasferita in via Bacaredda, era diventata sotto la sua gestione un punto di riferimento per generazioni di viaggiatori. Baghaei ne aveva assunto la guida nel 2000, portando l’esperienza maturata in vent’anni di lavoro nel settore all’organizzazione di pellegrinaggi, viaggi di istruzione, tour culturali e vacanze di gruppo.

Per molti non era soltanto il professionista dietro una scrivania, ma la persona a cui affidare il sogno di una partenza. Biglietti aerei e navali, alberghi, itinerari: dietro ogni prenotazione c’era una storia, e spesso anche un rapporto costruito negli anni. La sua Grimmtour ha accompagnato migliaia di persone verso nuove destinazioni, diventando una presenza familiare nel tessuto commerciale di Cagliari.

Una lunga esperienza nel settore e l’appartenenza alle principali associazioni turistiche regionali, nazionali e internazionali avevano consolidato la reputazione dell’agenzia. Ora, dietro quella porta di via Bacaredda, resta il ricordo di un uomo che per decenni ha fatto del viaggio il proprio mestiere e della partenza degli altri una parte, essenziale e irrinunciabile, della propria vita.

Tantissimi, sui social, i messaggi di cordoglio per Ahmad.