Via Monte Santo, tombino scomparso da mesi: “Le strade fanno schifo e si pensa alle piste ciclabili”

La segnalazione parte da un residente: “Il tombino manca almeno da maggio. Le strade sono piene di voragini mentre per le piste ciclabili i soldi si trovano”

Un tombino manca da mesi in via Monte Santo a Cagliari e le strade “fanno schifo”. Secondo la segnalazione arrivata alla nostra redazione, il problema sarebbe presente almeno dallo scorso maggio e, nonostante il tempo trascorso, non sarebbe ancora stato risolto.

A segnalarlo è Stefano Locci, residente a Cagliari, che punta il dito contro le condizioni della viabilità cittadina e contro le scelte dell’amministrazione.

“Il tombino manca da mesi, almeno da maggio”, denuncia il cittadino, che contesta anche la situazione generale delle strade cagliaritane.

La sua critica riguarda in particolare la gestione degli spazi destinati alla viabilità: “Mentre tagliate centinaia di posti auto, alla faccia della popolazione anziana che è costretta a guidare in età senile perché la grande distribuzione è concentrata nelle periferie, le strade fanno schifo perché piene di voragini”.

Nel mirino finiscono anche le piste ciclabili e i relativi cordoli, che secondo il residente contribuirebbero a restringere le carreggiate e a creare problemi alla circolazione.

“Spendete soldi pubblici per piste ciclabili che nessuno usa e relativi cordoli che restringono le strade creando immensi ingorghi”, scrive Locci.

E mentre il dibattito sulla mobilità cittadina continua, resta il problema concreto segnalato in via Monte Santo: un tombino che, secondo quanto riferito dal residente, non sarebbe stato ripristinato da mesi.

“Le strade fanno schifo perché piene di voragini a fronte delle piste ciclabili che sembrano tavoli da biliardo”,

Adesso resta solo da capire quando quel tombino verrà finalmente sistemato e quando agiranno anche sulle strade.