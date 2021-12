Caos lavori a Cagliari: cantiere infinito a San Benedetto, addio a 15 parcheggi in via Donizetti

Ruspe e betoniere sono già in azione da qualche giorno, il dramma è che non esiste una data certa della fine dei lavori in via Tiziano e via Pacinotti a Cagliari. Sosta vietata per le auto da tre giorni, chissà sino a quando. E i commercianti sono furiosi, e pubblicano su Facebook le immagini dei cantieri con, a contorno, i loro pareri, tutt’altro che sereni. Michele Cherchi, titolare di un box al mercato civico, è lapidario: “Che cos’è il genio? Mercato di San Benedetto, 15 dicembre 2021. Mancano 9 giorni a Natale”, e giù l’immagine della strada trasformata in un cantiere a cielo aperto.

Non va meglio in via Donizetti. I lavori per la realizzazione di alloggi popolari al posto dell’ex circoscrizione hanno portato alla perdita di tanti parcheggi “sino a luglio 2022”, osserva, arrabbiato, un residente, Enrico Orrù: “Parcheggi vietati 24 ore su 24, dove ci mettiamo le auto? In tasca? Perché il Comune non garantisce una fascia libera per chi vive qui, magari dalle ventuno alle sette del mattino? È impossibile che gli operai lavorino tutto il giorno e la notte”.