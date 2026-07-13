Shock nel quartiere ieri mattina quando due colpi di fucile hanno rotto improvvisamente il silenzio: a sparare è stato Cristian Musu, 52 anni, contro un’istruttrice di ballo e una sua allieva, al suo fianco per non lasciare da sola la donna che aveva cacciato via l’uomo. Probabilmente si era invaghito dell’insegnante a tal punto da inviarle messaggi privati che niente avevano a che fare con il corso di ballo. Musu seguiva le lezioni ma l’insegnante aveva deciso di mandarlo via. Una scelta non condivisa dal 52enne di Elmas che ieri mattina si è presentato lo stesso alla lezione. Al rifiuto della donna, che gli ha ribadito di non poter più partecipare al corso, ha estratto il fucile che custodiva in macchina: le due donne hanno avuto il tempo di scappare dal cortile della scuola all’interno. Il colpo di fucile non è andato per fortuna a segno. Pochi istanti dopo però un altro sparo: Musu ha rivolto l’arma contro se stesso e si è tolto la vita.