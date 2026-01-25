Ennesima segnalazione, questa volta da parte dello storico cronista Claudio Cugusi, circa le problematiche di illuminazione in alcune vie cagliaritane.

“Forse è il caso di fare un po’ di luce a Cagliari, che dite?”, esordisce con amara ironia il cronista in un video social. “Qui c‘è luce ma non ci sono i lampioni sono quelli di Via Sonnino. Via Einaudi completamente al buio.”

E commenta infastidito: “Ma al Comune di Cagliari, esattamente, ma che stanno facendo?Questo è il centro di Cagliari, ragazzi, sveglia”.