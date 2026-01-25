Ss 131 nel caos, fila chilometrica da Serrenti verso Cagliari: il restringimento della carreggiata mette ko il traffico.

Cantiere attivo e disagi per i tanti automobilisti che questa sera si sono ritrovati tutti in coda per raggiungere il capoluogo sardo: si viaggia solo su una corsia e questo causa forti rallentamenti.

Chi è in attesa di giungere a destinazione riferisce di tempi biblici per percorrere solo pochi chilometri. Da domani, con lavoratori e studenti in strada, si teme la replica. Sino alla conclusione della riqualificazione del tratto parallelo alla statale, ora in manutenzione, non si escludono forti difficoltà per chi viaggia.