Cagliari, via ai lavori in viale Marconi: nuova rotatoria e giù il ponte sul canale di Terramaini

Via ai lavori per l’ultimo tratto di viale Marconi, quello che va da via Mercalli a Is Ponti Paris. In arrivo una nuova rotatoria (tra via Mercalli e la strada arginale), mentre sarà demolito e ricostruito il ponte sul canale di Terramaini.

Il progetto appena approvato dalla giunta comunale cagliaritana riguarda l’adeguamento del tratto di viale Marconi a Cagliari, a partire dall’incrocio con via Mercalli, tra via Meucci e via Venturi, fino al primo tratto dello svincolo Is Pontis Paris (escluso), dopo la sede dei Vigili del Fuoco. Verrà così estesa, in direzione Cagliari, la sistemazione viaria anche sul tratto lungo il canale tra la rotonda già prevista e la fine della Strada arginale Terramani all’incrocio con via Mercalli, dove si prevede l’inserimento di una nuova rotonda. Il cantiere potrebbe partire nei primi mesi del 2024

L’adeguamento di tutto viale Marconi e la razionalizzazione della viabilità è considerata di rilevante importanza, per velocizzare il servizio pubblico, anche grazie alla nuova corsia dedicata all’accesso alla città, due corsie a senso unico in entrata ed una corsia promiscua in uscita.

L’intervento interesserà viale Marconi tra l’incrocio con via Mercalli-Meucci e lo svincolo Is Pontis Paris, un tratto di strada che oggi presenta una sezione stradale irregolare, ma con almeno 4 corsie a doppio senso, e priva di marciapiedi, eccetto alcuni punti in corrispondenza delle attività commerciali.

Il piano prevede l’introduzione del senso unico di marcia per il traffico veicolare privato, in direzione in ingresso alla città di Cagliari (flusso proveniente da Quartu e diretto a Cagliari), previsto con due corsie centrali larghe 3.50 m ciascuna, l’introduzione di una corsia laterale preferenziale per le linee di trasporto pubblico in direzione Cagliari e l’introduzione di una corsia laterale promiscua per le linee di trasporto pubblico e il traffico locale in direzione Quartu.

Sì anche l’allargamento dell’attuale sezione stradale per circa 1.50m (da 13.50 a 15.00m), e ai lati, la realizzazione di nuovi marciapiedi a sinistra e a destra, di larghezza 2.50 m, con sistemazioni e verde ed un intervento, di particolare importanza sul ponte sul Canale Terramaini, con relativo allargamento, anche per la collocazione di una futura pista ciclabile. Il ponte sarà allargato attraverso la demolizione, per fasi, di quello esistente.

E’ prevista lungo tutto viale Marconi, oltre alla predisposizione di uno spazio per il futuro posizionamento di una pista per le bici e l’inserimento di una fascia verde, parallelamente a viale Marconi, in direzione Cagliari.