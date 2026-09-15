La sanità gallurese piange una sua giovane e preziosa collaboratrice, la Oss Sara Scanu, scomparsa a soli 46 anni per una malattia.

Cordoglio da parte della ASL Gallura: “La Direzione Aziendale della ASL Gallura esprime il proprio profondo cordoglio per la scomparsa di Daniele Pischedda, autista del nostro parco ambulanze, e di Sara Scanu, operatrice socio-sanitaria.

Tutta l’Azienda si stringe con affetto e vicinanza alle famiglie di Daniele e Sara.

Un pensiero commosso va anche a tutti gli operatori dei servizi di Mobilità Aziendale e della Radiologia Generale di Olbia, che hanno condiviso con i loro colleghi il lavoro quotidiano fatto di impegno, dedizione e umanità al servizio della comunità.”

L’ultimo saluto a Sara si terrà domani, mercoledì 16 settembre, nella Parrocchia di San Gavino Martire a Monti, paese d’origine della 46enne.