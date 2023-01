Cagliari, un market dello spaccio nella casa occupata abusivamente: un arresto

Cagliari, nell’alloggio occupato abusivamente la Polizia scopre una centrale dello spaccio. Arrestato un 32enne.

La Polizia ha arrestato un giovane di 32 anni, disoccupato, colto nella flagranza del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Da qualche giorno i poliziotti del gruppo Falchi della Squadra Mobile avevano posto sotto osservazione un’abitazione ubicata all’ultimo piano di un condominio nel quartiere di Is Mirrionis, nell’ambito di servizi mirati per il contrasto dello spaccio di stupefacenti, nelle aree dove il fenomeno è più sentito. L’appartamento era occupato abusivamente ed era stato trasformato dal giovane in una “centrale di spaccio”, meta di numerosi tossicodipendenti.

Nella serata di ieri è scattato il blitz degli agenti della Mobile, che sono riusciti ad entrare nell’appartamento accodandosi ad un cliente.

Nonostante il vano tentativo del giovane di disfarsi dello stupefacente, gettandolo nello scarico del bagno, questo è stato prontamente recuperato e la perquisizione ha consentito di rinvenire 55 gr circa di cocaina, già confezionata in 109 dosi e pronte per essere spacciate e 3 gr circa di marijuana, oltre alla somma di 535 euro.

L’immobile occupato senza alcun titolo e di proprietà del comune di Cagliari è stato sottoposto a sequestro preventivo.

L’uomo è stato tratto in arresto e accompagnato presso il proprio domicilio, in attesa dell’udienza di convalida, a seguito della quale il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto e ha disposto per il 32enne la misura degli arresti domiciliari.