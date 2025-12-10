Rinvenuto in strada, soccorso da un passante e poi subito morto, “ma nessuno lo ha preso”.

È accaduto oggi, in una via nel centro città, il pennuto barcollava e un cittadino ha tentato di salvargli la vita: niente da fare, però, poco dopo è deceduto. Apparentemente non mostrava ferite sul corpo. Il cittadino lo ha adagiato in una scatola, avvolto in una copertina e ha tentato di contattare le istituzioni locali per smaltire la carcassa, senza, però, riuscire nell’intento.

“Ho chiamato il numero 070533533 sette volte, il 112 una volta, il 1515 due volte e il 1434 una volta ma nessuno mi ha saputo fornire una soluzione risolutiva per il problema. Ho fermato anche due volanti della polizia che stavano pattugliando la zona, ma inutilmente. Cosa deve fare, quindi, un cittadino qualora abbia tra le mani un animale morto? Abbandonarlo per strada? Tra l’altro, per i volatili in particolar modo, il rischio che muoiano a causa di virus potenzialmente pericolosi anche per gli esseri umani è alto. Come ci si deve comportare?” spiega il cittadino.