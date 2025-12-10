È l’azienda di gestione dei rifiuti, Teknoservice, che comunica i disagi: “Il problema non è imputabile né a scelte di servizio inerenti l’appalto né a scelte di natura tecnico/comunale, ma si tratta di emergenza a carattere nazionale che sta avendo ripercussioni in ambito regionale e che riguarda l’intera filiera del sistema di riciclo della plastica”.

Ai cittadini viene richiesto un sacrificio, ossia quello, per la settimana in corso, “di non procedere con l’esposizione stradale al fine del ritiro, anticipandovi che sarà data ulteriore e tempestiva comunicazione in merito al ripristino e/o modifiche sul servizio specifico di ritiro della plastica”. Stessa prassi dovranno osservare gli esercizi commerciali.