Tragedia nelle acque di Lanzarote, in Spagna. Un giovane della provincia di Padova, Riccardo Rocco, è morto travolto da un’onda anomala mentre si trovava pesca con un amico durante una vacanza.

Inutile purtroppo la corsa all’ospedale Doctor Josè Molina Orosa di Arrecif, Riccardo è morto poco dopo a soli 27 anni. Come riporta PadovaOggi, a Riccardo si trovava in Spagna per trascorrere qualche giorno in compagnia di un suo caro amico ed erano arrivati nel paese iberico lo scorso 2 dicembre. Poi, la tragedia a Los Charcones.

L’onda ha trascinato il 27enne, recuperato poi grazie ad un elicottero dei soccorsi. Salvo l’amico che è riuscito ad arrivare ad alcuni scogli. Il rientro dei due ragazzi era previsto per il prossimo 18 dicembre.