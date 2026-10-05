Proseguono le segnalazioni della presenza di topi a Cagliari e hinterland, soprattutto in zone sensibili come le scuole. In questo caso l’allarme riguarda l’Istituto tecnico nautico del capoluogo sardo e sono proprio gli studenti ad esporre un problema che- sottolineano- va avanti da anni.

“Durante le lezioni entrano i topi all’interno delle classi”, scrivono disperati gli alunni, “e la scuola si ostina a non chiudere per effettuare una disinfestazione la situazione sta diventando vergognosa è già il terzo anno consecutivo”.

Intanto, la Città Metropolitana di Cagliari ha ufficialmente varato un piano potenziato di derattizzazione e gestione integrata delle infestazioni murine (Integrated Pest Management), destinato a coprire l’intero reticolo urbano con priorità per le aree ad alta vulnerabilità e densità di fruizione.

Il piano d’azione, coordinato dal Centro Antinsetti, vede l’impiego immediato di tre squadre operative specializzate, destinate a crescere numericamente nei prossimi giorni grazie a un programmato rafforzamento degli organici tecnici. L’offensiva contro i muridi interesserà quadranti nodali della città: da piazza Islanda a via Cetigne, attraversando il Quartiere del Sole, il Centro Storico, fino ai popolosi quartieri di San Michele e Is Mirrionis.