Cagliari, in via La Nurra i lampioni fanno le bizze: luci che si spengono e si riaccendono

Ieri sera l’illuminazione pubblica è andata a intermittenza nella strada di Is Mirrionis e nel quartiere continuano le segnalazioni da mesi sui problemi dei lampioni

Luci accese, poi spente. E poco dopo di nuovo accese. È quello che è successo ieri in via La Nurra, a Is Mirrionis, dove i lampioni dell’illuminazione pubblica hanno iniziato a spegnersi e riaccendersi a intermittenza.

Un problema notato nella serata di ieri e che riporta l’attenzione su una questione molto più ampia che riguarda l’illuminazione del quartiere.

A Is Mirrionis, infatti, negli ultimi mesi sono state diverse le segnalazioni relative a lampioni e illuminazione pubblica che non funzionano correttamente.

Questa volta il problema si è fatto vedere in via La Nurra, con le luci che non sono rimaste accese in maniera regolare, creando continui passaggi dalla luce al buio.

Tuttavia, rimane da capire quando nella zona si interverrà per gestire e risolvere il problema.