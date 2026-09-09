Non è andato esattamente come pensavano il furto alla Lidl di Sestu per due migranti tunisini. Secondo quanto emerso i due hanno lasciato il Cas di Monastir per dirigersi verso il noto negozio in monopattino.

Una volta all’interno, sono riusciti ad appropriarsi di circa 170 euro di generi alimentari, per poi fuggire nuovamente verso il Cas.

La fuga però termina molto presto perché il direttore li nota e li blocca, riuscendo a recuperare la borsa con la spesa nonostante un calcio ricevuto da uno dei due.

Continuando la loro corsa verso il Cas, sono stati rintracciati e fermati dai carabinieri di Sestu con l’accusa di furto e rapina impropria.

Arresto e multa per entrambi: il primo è stato infatti condannato a un anno e cinque mesi e al pagamento di 400 euro mentre il secondo che avrebbe aggredito il direttore del negozio a due anni e quattro mesi e a di 600 euro di multa per furto e rapina impropria.