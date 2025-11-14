Una vera e propria strage di multe ha colpito ieri sera via San Michele, nel cuore di uno dei quartieri più popolosi della città. In poche ore, la polizia municipale ha sanzionato tutte le auto parcheggiate lungo la strada, senza eccezioni. Un intervento definito dai residenti “senza precedenti” negli ultimi trent’anni.

Secondo gli abitanti, la via – tra le principali arterie della zona – soffre da tempo la mancanza di una regolamentazione chiara per chi vi risiede o vi lavora. Non esistono permessi di sosta dedicati né un sistema che permetta ai cittadini di poter parcheggiare in sicurezza e nel rispetto delle norme.

«Abbiamo chiesto più volte informazioni al Comune per ottenere un pass, ma non esiste alcuna soluzione prevista», lamentano gli abitanti, molti dei quali lavoratori costretti a usare l’auto per esigenze quotidiane. «Non parcheggiamo per hobby: usciamo all’alba per andare al lavoro e non abbiamo alternative».

L’intervento massiccio della municipale, arrivato senza preavviso, viene percepito come un’azione più orientata a “fare cassa” che a risolvere i problemi di mobilità o sicurezza. «Fanno le regole, ma non sanno gestire la realtà quotidiana dei cittadini», protestano i residenti.

La richiesta è chiara: «Servono risposte, buon senso e soprattutto una soluzione concreta». Gli abitanti chiedono che l’amministrazione comunale apra un confronto e individui finalmente un sistema di sosta che non penalizzi chi vive e contribuisce alla vita del quartiere.