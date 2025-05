Bruttissimo incidente questa mattina per 4 operai rimasti feriti nel crollo di una palazzina in ristrutturazione in via Ronchi a Magliano, frazione di Carmiano, in provincia di Lecce. Stando ad una prima ricostruzione gli operai erano impegnati appunto nei lavori quando avrebbe ceduto il solaio. I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarli dalle macerie ma le loro condizioni non sembrerebbero gravi. L’area è stata già messa in sicurezza e gli ispettori Spesal, insieme ai Carabinieri, stanno effettuando tutti i rilievi e le verifiche del caso.

“Le cause del crollo sono attualmente oggetto di indagine da parte delle autorità competenti e dei tecnici specializzati”, ha sottolineato il sindaco della cittadina pugliese Giovanni Erroi in una nota, diffusa per tranquillizzare la cittadinanza.