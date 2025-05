Discarica a cielo aperto nel quartiere Tuvixeddu, ecco il video della situazione. Discarica a cielo aperto nel quartiere di Tuvixeddu, per la precisione in Via Castelli.

Il complesso di case prefabbricate presenta uno spazio verde molto grande tutt’intorno al caseggiato ma zeppo di rifiuti e oggetti ingombranti.

L’area verde potrebbe essere destinata a vari progetti di riqualificazione: un parco, una zona dedicata allo sport, un area adibita ai giochi per bambini e tanto altro.

La realtà è ben distante da tutto questo. Una vera e propria discarica a cielo aperto con rifiuti non si limitano a sacchi di spazzatura comune. La lista è ben più lunga e stravagante: una macchina intera con il parabrezza sfasciato, il baule di motorino, un bidet, pezzi di plastica, cartone, detersivi vuoti, graffiti, materiali inerti vari.

Gli abitanti del complesso abitativo chiedono a gran voce l’intervento dell’amministrazione perché agisca in modo risolutivo. Quello che viene chiesto è la creazione di un’isola ecologica che possa permettere lo giusto smaltimento dei rifiuti. Inoltre un controllo più ferreo su chi invece viola le norme e, in questa direzione, un sistema di video sorveglianza che possa scoraggiare chi invece danneggia la zona.