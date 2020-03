Cagliari, si fermano i pescherecci: “Non vendiamo più nulla. Chiudiamo per Coronavirus”

“Chiuso per Covid 19”. Si bloccano i pescherecci al porto di Cagliari. Sei barche su 20 della flotta cittadina ormeggiate alla darsena Sant’Efisio si son fermate, niente uscite in mare e niente pesca. “Le pescherie son chiuse e gli astatori del mercato ittico non stanno lavorando, così noi non riusciamo a vendere il pescato”, dichiara Antonio Monni, 63 anni, pescatore, “e non lo possiamo certo buttare. Il decreto ci dà la possibilità di fermarci e l’abbiamo fatto. Oltretutto è difficile a bordo avere sicurezza per tutti”. Da qui la decisione: stop e striscioni appesi alle imbarcazioni.