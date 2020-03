Sanluri, ospiti con febbre alta e Oss influenzati: il sindaco chiude la casa di riposo

Il sindaco Alberto Urpi sbarra la casa di riposo Madre della divina provvidenza, in via Roma a Sanluri. L’ordinanza è stata ufficializzata pochi minuti fa. I motivi? È lo stesso Urpi a spiegarli a Casteddu Online: “Negli ultimi venti giorni sono morti due anziani, quasi centenari e allettati da tempo”. Non sono i due decessi, però, a preoccupare Urpi, ma ciò che è successo in seguito: “I loro parenti hanno inviato email al Comune e ai carabinieri segnalando la presenza di un gruppo di anziani con la febbre”. E, in effetti, “cinque dei 23 ospiti presentano febbre tra trentotto e trentanove, e quattro Oss sono a casa da giorni con dei sintomi influenzali. Ho sentito l’Unità di crisi della Regione e ho immediatamente disposto la chiusura della struttura”, afferma Urpi, “per i prossimi quattordici giorni. Ho anche chiesto che a tutti i pazienti e lavoratori vengano fatti i tamponi, voglio sapere se si tratta di casi di Coronavirus”.

“I tamponi”, prosegue il sindaco, “dovrebbero arrivare ed essere eseguiti entro oggi. Vista la situazione, la chiusura della casa di riposo è l’unica azione che potevo compiere per garantire la massima sicurezza sia per chi vive e lavora dentro, sia per tante altre persone, come per esempio le famiglie degli operatori socio sanitari”.