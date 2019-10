Cagliari, schianto auto-scooter in via Bacaredda: centauro 72enne finisce all’ospedale

Incidente tra un’auto e uno scooter in via Bacaredda a Cagliari, all’altezza di via Giudicessa Benedetta. Un 53enne al volante di una Fiat 500 si è scontrato con un 72enne cagliaritano in sella ad una Honda Forza. A causa dell’impatto l’anziano è caduto a terra, rimanendo ferito. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118: i soccorritori hanno trasportato il centauro all’ospedale Marino in codice verde. Sul posto anche la polizia Locale, per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.