Cagliari, sarà un Terramaini “galattico”: nuove piazze dentro il parco che con un bacino sotterraneo darà acqua a tutta la città. Ecco il progetto del nuovo parco di Terramaini: enormi piazze per socializzare e diversi bacini per conservare l’acqua in caso di siccità, l’oasi sarà piena di spazi per lo sport e di fronte avrà diversi nuovi palazzi che si affacceranno sul green. Ci saranno spazi per il commercio, campi sportivi di diverse discipline, aree di sosta e di lettura, spazi ricreativi e culturali. Cosa cambierà rispetto ad ora? Intanto vedremo una lunga promenade alberata con parcheggio a spina. Le piazze saranno i grandi ingressi, che porteranno i cittadini lentamente al parco, attraverso sentieri lunghi per guardare la bellezza tutta intorno, nei percorsi tutti nuovi di introduzione. Una zona che si chiamerà Tirante Verde. Nella fascia parallela al canale sarà permesso di costruire edifici anche a tre piani e aree parcheggio nella zona che si affaccia su viale Marconi. E qui scatterà anche un nuovo business edilizio, con la possibilità di abitare fronte parco, rispettando il limite di legge dei 120 metri di distanza dal verde. Un’altra grande novità sarà la fermata della nuova metropolitana leggera, che si chiamerà proprio Terramaini.

Ma la vera grande svolta in un parco totalmente trasformato dalle piazze e dai percorsi nuovi di zecca, sarà la sua funzionalità idrica prevista nel nuovo piano urbanistico del Comune di Cagliari, in discussione in commissione e presto in consiglio comunale. Saranno realizzati appunto dei bacini idrici per raccogliere tantissima acqua, e una infrastruttura sotterranea come una grande scorta idrica per tutta la città. Di fatto Terramaini diventerà un mega parco aperto da due grandi piazze, con dentro tanti campi per lo sport (si parla anche di una possibile piscina) oppure soltanto per sedersi a leggere e riposare. Una sorta di Central Park cagliaritano, in una città destinata a cambiare profondamente volto nei prossimi anni col nuovo piano urbanistico in rampa di lancio.