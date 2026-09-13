Nel corso della notte, in Cagliari, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato un 47enne del luogo per tentato furto aggravato in concorso.

I militari dell’Arma, a seguito di segnalazione, hanno sorpreso l’uomo che stava tentando di darsi alla fuga in sella ad una bicicletta.

Dopo gli accertamenti è emerso che lo stesso aveva asportato la bici dall’interno di un ufficio della ISGAS di via pisani all’interno del quale aveva avuto accesso con un’effrazione della porta di ingresso.

Su disposizione del PM di turno della Procura della Repubblica di Cagliari, l’uomo sarà processato con rito direttissimo.