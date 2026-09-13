Un risultato di assoluto rilievo per il circolo cagliaritano, che con i suoi giovani atleti conquista un titolo italiano, un secondo posto, un titolo femminile e un quarto posto, confermandosi inoltre il secondo circolo più rappresentato d’Italia nella manifestazione.

A salire sul gradino più alto del podio nella classe Hobie Dragoon sono Leonardo Conforto e Fabio Atzori, protagonisti di un campionato condotto ad altissimo livello. Per loro arriva anche il titolo di primo equipaggio Under 14 della classe.

Grande prestazione anche nel Nacra 15, dove Alessandro Vargiu e Noa Lisci conquistano la medaglia d’argento nella categoria Under 19. I due giovani cagliaritani, già campioni europei 2025, sono rimasti fino all’ultima giornata in lotta per il titolo, chiudendo alle spalle dei neo campioni del mondo Mattia De Martino e Nina Cittar.

Successo anche tutto al femminile nell’Hobie Cat 16, dove Giulia Piras e Alessandra Cosentino conquistano il primo posto femminile, portando ancora una volta i colori del Windsurfing Club Cagliari ai vertici della vela giovanile nazionale.

Sfiora invece il podio l’equipaggio Riccardo Antinori e Beatrice Ursini, che chiude al quarto posto, a un solo punto dal podio: un risultato che testimonia la grande competitività della squadra cagliaritana nelle classi in doppio.

A Manfredonia i 438 giovani velisti arrivati da tutta Italia hanno trovato condizioni particolarmente favorevoli. Nella prima giornata il vento ha soffiato tra 9 e 13 nodi, accompagnato da una bella onda; il giorno successivo è salito fino a 15 nodi, mentre nelle ultime giornate si è mantenuto regolare tra i 10 e i 14 nodi, rinforzando nel pomeriggio. Nella giornata conclusiva il vento è partito più leggero, intorno agli 8-10 nodi, per aumentare progressivamente con la brezza fino a raggiungere 13-15 nodi nel pomeriggio. Condizioni che hanno consentito di completare l’intero programma previsto dal Campionato, un risultato tutt’altro che scontato nella vela agonistica.

Il Campionato ha riunito 219 equipaggi Under 19 nelle sei classi 420, 29er, RS Feva, Nacra 15, Hobie Dragoon e Hobie Cat 16. Per il Windsurfing Club Cagliari si chiude dunque una trasferta che premia il lavoro quotidiano di atleti, tecnici e famiglie e conferma la qualità della scuola cagliaritana nella vela giovanile, sia nelle derive sia nel settore dei catamarani.