Cagliari, ruba 100mila euro ai suoi assistiti: condannata la psicologa Valentina Neri

È stata condannata a tre anni e otto mesi Valentina Neri, la psicologa di Cagliari salita agli onori delle cronache anche per la sua attività di poetessa e scrittrice. La donna si è impossessata di centomila euro, soldi intascati tramite i conti di alcune persone che seguiva, in qualità di amministratrice di sostegno delegata per il Comune di Assemini qualche anno fa. La sentenza del giudice Giuseppe Pintori è arrivata ieri. La Neri, assistita dal legale Fausto Argiolas, aveva già ottenuto il rito abbreviato: “Ho fatto notare che all’epoca dei fatti non stava bene, aveva problemi di salute noti a tutti ma continuavano ad affidarle dei casi”.

Il giudice l’ha condannata e ha disposto la confisca di beni per l’ammontare complessivo di oltre centomila euro. Se la Neri restituirà tutti i soldi potrà evitare il carcere: “Attendiamo di leggere la sentenza”, aggiunge Fausto Argiolas.