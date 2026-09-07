Sarroch, atto vandalico con furto alla lavanderia del paese: distrutto e sacchiggiato il distributore delle bibite. I proprietari: “Le registrazioni delle camere sono state consegnate all’azienda coinvolta e alle autorità competenti”.

Sabato sera un gruppo di incivili è entrato in azione mandando in frantumi il vetro del distributore automatico. Magro il bottino portato via, ma ingenti i danni che hanno reso inutilizzabile il servizio.

Nei locali dell’attività commerciale sono attive le telecamere del sistema di videosorveglianza che hanno ripreso le azioni illegali. Le immagini sono state già in mano agli inquirenti per identificare i colpevoli.