Cagliari, rivoluzione in piazza d’Armi: Zedda sblocca la nuova rotatoria dopo 15 anni di attesa, cambierà tutto il traffico. Il progetto promesso da tre legislature e mai realizzato è finalmente in rampa di lancio: Si tratterà di una maxi rotatoria per regolare la circolazione da Buoncammino a Is Mirrionis e verso viale San Vincenzo. Il primo cittadino pronto a sbloccare l’appalto, sarà realizzata in tempi brevi. “Ora basta attese, quella rotonda la voglio vedere nascere finalmente”, avrebbe confidato il sindaco Massimo Zedda ai suoi collaboratori, anche grazie all’aiuto di una nuova dirigente comunale, incaricata di velocizzare al massimo l’opera. E con ogni probabilità già la prossima settimana il progetto verrà portato all’attenzione della Commissione Trasporti del consiglio comunale, per un via libera che arriverà direttamente in Aula. Sarà davvero una rivoluzione del traffico, nel punto così vasto dove si verificano puntualmente molti incidenti, soprattutto tamponamenti. Riparte dunque il gram ballo delle rotonde a Cagliari, altre sono previste nella zona di via Roma.