Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani venerdì 17 Ottobre Tutta l’isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato ovunque, tranne qualche innocuo annuvolamento in serata. I venti saranno deboli e il mare mosso. Vediamo nello specifico con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza nuvolosa. Non sono previste piogge La temperatura massima sarà di 24°C e la minima di 15°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nord-Nordest, moderati al pomeriggio e provenienti da Sud-Sudest. Il mare sarà poco mosso. A Sassari la giornata sarà in prevalenza serena o poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 24°C e la minima di 12°C. I venti saranno moderati per l’intera giornata e provenienti al mattino da Est-Sudest, al pomeriggio e provenienti da Ovest-Nordovest. A Oristano la giornata sarà in prevalenza serena o poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 25°C e la minima di 12°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Est-Nordest, moderati al pomeriggio e provenienti da Ovest-Nordovest. Il mare sarà poco mosso. A Nuoro la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa con qualche addensamento serale. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 20° C e la minima di 11°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nordest, moderati al pomeriggio e provenienti da Est-Nordest. Sarà pertanto una giornata in prevalenza serena, con temperature che arriveranno a massime di 25°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba