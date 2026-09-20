Una tentata rapina finita in dramma in un cascinale in ristrutturazione a Baldissero d’Alba, in provincia di Cuneo.

Secondo quanto quanto ricostruito, i fatti sono avvenuti attorno alle 2 della notte scorsa. I rapinatori erano in 5: il proprietario avrebbe sentito dei rumori sospetti. L’uomo è uscito in cortile ha sparato nel buio, colpendo uno di loro, un 25enne di origini albanesi.

Inutili i soccorsi allertati dallo stesso 35enne, è deceduto poco dopo. In fuga, invece, i complici della vittima. La pistola utilizzata risulta regolarmente detenuta e il 35enne – indagato per omicidio- è stato già interrogato dai carabinieri che indagano sulla vicenda.