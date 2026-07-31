La sanità del Sulcis perde un grandissimo professionista. Se n’è andato lo psicologo psicoterapeuta Riccardo Bartolini, dirigente del Centro di Salute Mentale di Iglesias.

Stimatissimo da colleghi e pazienti, viene ricordato con affetto dalla ASL Sulcis Iglesiente.

“La ASL Sulcis Iglesiente esprime profondo cordoglio per la scomparsa del Dott. Riccardo Bartolini, dirigente psicologo psicoterapeuta del Centro di Salute Mentale di Iglesias. Professionista di grande competenza e sensibilità, ha dedicato il proprio impegno alla tutela della salute mentale della comunità. Alle famiglia e agli amici le più sentite condoglianze da parte della Direzione e dei colleghi”.