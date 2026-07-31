L’Italia ha sospeso il trattato di Schengen con la Spagna. A deciderlo il Ministero dell’Interno, che ha predisposto la chiusura delle frontiere sua marittime che aeree con la penisola Iberica.

Una scelta derivata dalla crisi che ha coinvolto la Città Autonoma di Ceuta, nella quale sono arrivate circa 2009 persone in soli 10 giorni. Una situazione che lo stesso presidente Vivas ha denunciato pubblicamente chiedendo il sostegno del governo nazionale spagnolo. Il ministro Piantedosi ha inoltre consultato il suo omologo francese Laurent Nuñez, con il quale c’è già un rapporto di collaborazione e tutela dei territori, condividendo la scelta di difendere le frontiere di entrambi i Paesi.