La notissima Stazione di Roma Termini è stata teatro di due terribili aggressioni. La prima vittima è un funzionario del ministero della Imprese e del Made In Italy di 57 anni. L’uomo è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di terapia intensiva e ha riportato traumi e fratture in special modo al viso.

Al momento sono stati fermati due ragazzi e, fra cui un 18enne, non si conosce io movente all’origine di tale brutale violenza. Dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza gli inquirenti hanno potuto ricostruire la dinamica dell’accaduto: un gruppetto di giovani ha avvicinato e picchiato il 57enne.

Seconda vittima inconsapevole un rider di soli 23 anni, tunisino, attualmente in ospedale. Anche in questo caso, le motivazioni dietro l’aggressione sono ignote.

La polizia è al lavoro per capire se si possa trattare delle stesse persone dietro questi episodi di violenza.