Cagliari perde uno dei principali fautori della movida notturna cagliaritana per oltre 30 anni. È morto a 70 anni Giulio Deplano, titolare del locale Oblomow.
Un grande vuoto per tutti coloro che per decenni hanno frequentato il noto pub, punto di ritrovo amatissimo, come il suo proprietario.
Tanti i messaggi di cordoglio sui social:“Ciao Giulio, oggi non perdiamo solo una persona speciale, ma un mondo di ricordi.
L’Oblomow resterà per sempre parte della nostra storia”, scrive un utente.
“Grazie per averci regalato sorrisi, notti infinite e amicizie”