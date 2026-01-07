Ogni giorno porta con sé un ricordo che bussa alla porta della mia anima. La tua assenza è presenza invisibile e silenziosa che parla alla mente e stringe il cuore!

Sei quella luce che brilla dentro ad una stella.

La più bella.

Sei il bacio di Dio dentro alle mie preghiere.

Sei l’Amore che mai si spegne.

Loredana ringrazia quanti vorranno ricordare con una preghiera.

Roberto Scalas

La santa messa in suffragio sarà celebrata il giorno 7 gennaio alle ore 18 presso la Basilica di NS. Signora di Bonaria a Cagliari.

O.F Agostino Meloni Via Tuveri 10 Cagliari tel. 070487397