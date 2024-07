Cagliari, perdita d’acqua in via Del Seminario: “Toni inaccettabili, siamo noi ad aver allertato Abbanoa”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

La perdita d’acqua da piazza D’esquivel fino a via Del Seminario a Cagliari, che i residenti hanno denunciato da quasi una settimana, non è ancora risolta. Ma nel frattempo, il Gruppo Gestioni Monreale, amministratore di condominio della palazzina dove si è verificata la perdita, all’ultimatum di Abbanoa non ci sta e, pec alla mano, ricostruisce la sua versione dei fatti, sottolineando che proprio il Gruppo ha sollecitato Abbanoa a dare l’autorizzazione a intervenire, e non il contrario.

“Mercoledì 17 luglio, veniamo avvisati dai proprietari del condominio di Piazza de Esquivel civici 19-20, condomini amministrati dal Gruppo Gestioni Monreale, e, nello specifico, in capo a Michele Pili, di una grave perdita che, visti i precedenti di qualche anno fa, potrebbe riguardare i due stabili da noi amministrati. La mattina stessa, a seguito di numerose segnalazioni fatte al numero verde” Abbanoa segnalazione guasti” alle 10 siamo sul posto con la G.S. Edil di Gemiliano Saba, impresa specializzata per iniziare le operazioni di ripristino del danno. Purtroppo, essendo una grossa perdita, non è stato possibile il ripristino senza la chiusura dell’acqua”, racconta Pili. “I tecnici Abbanoa sono arrivati intorno alle 13:30 – 14 e non sono riusciti a trovare una valvola che chiudesse il solo settore interessato; pertanto, ci hanno chiesto di predisporre regolare domanda di chiusura della condotta principale della via Cornalias (il tutto per non incorrere, loro, in una denuncia di interruzione di pubblico servizio, come previsto dalla legge).

Nella giornata del 17 luglio, il tecnico da noi incaricatosi è recato presso gli uffici Abbanoa di via Cornalias, per prendere accordi su come intervenire, gli è stato risposto che la domanda di chiusura va presentata via pec. Pertanto, il 18 mattina, inviamo una Pec ad Abbanoa per chiarire di chi fosse la competenza di intervento, in quanto il 17 non si è potuto tecnicamente indicare che la tubazione fosse a servizio esclusivo dei civici 19 e 20 della Piazza De Esquivel.

Il giorno 19 Luglio veniamo chiamati dal tecnico Abbanoa che ci conferma che quella linea non può che essere dei due civici da noi amministrati e pertanto possiamo e dobbiamo procedere noi con l’intervento. Nella stessa giornata sempre tramite pec Inviamo richiesta di “distinta materiali” per poter procedere spediti nel ripristino, siamo ancora in attesa della risposta. Preciso – conclude Pili – che, la squadra è pronta a intervenire, come già dimostrato il giorno mercoledì 17. Appena riceveremo risposta, sui materiali necessari allo svolgimento dei lavori, da parte di Abbanoa, tra lunedì 22 e martedì 23 il tutto verrà ripristinato. Non si capisce, dunque, perché Abbanoa abbia utilizzato toni da ultimatum quando sono loro e non noi a dover dare risposte. In ogni caso, contiamo di risolvere tutto nel giro di qualche ora”, conclude Pili.