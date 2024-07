A bordo di un’auto rubata fugge e semina il caos sulla Ss 130 a Vallermosa

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Un arresto per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione a Vallermosa.

I carabinieri della Stazione locale, con il supporto delle Stazioni di Siliqua e Decimomannu, hanno tratto in arresto un disoccupato di 35 anni, nativo di Catania ma residente a Sorso.