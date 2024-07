Caos commissioni mediche: 12 mila persone in attesa del riconoscimento di invalidità in Sardegna

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Caos commissioni medico-legali: 12 mila persone in attesa del riconoscimento di invalidità. È stata depositata, un’interrogazione, a firma del consigliere regionale Alessandro Sorgia al gruppo misto, rivolta al Presidente della Regione per segnalare le lungaggini inerenti all’effettuazione delle visite da parte delle Commissioni medico-legali.

“In Sardegna, oggi, si stimano – sostiene il Consigliere Alessandro Sorgia – circa 12 mila (fonte: Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità FIALS) pazienti in attesa di convocazione per il riconoscimento del proprio stato di invalidità, siamo ormai di fronte a un vero e proprio vuoto assistenziale in un settore popolato soprattutto da pazienti fragilissimi per condizioni di salute e sociali”.

“Come noto – prosegue il Consigliere Regionale – le commissioni medico-legali svolgono gli accertamenti di natura sanitaria relativi al possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dell’invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità, la loro attività costituisce, quindi, il presupposto fondamentale per il riconoscimento del supporto, dei servizi e dei benefici economici fondamentali per garantire ai tanti soggetti in condizione di fragilità una vita dignitosa e inclusiva.”

“La tempistica di effettuazione delle visite in tempi celeri – conclude l’On. Sorgia – rappresenta, per i pazienti che si trovano nel corso della vita a rientrare nelle suddette condizioni di fragilità, un elemento essenziale sul quale occorre dare una risposta in tempi rapidissimi perché al riconoscimento di uno stato di salute precario sono connessi benefici spesso vitali per i pazienti. La mia interrogazione ha l’obiettivo di accendere un faro su un aspetto spesso dimenticato che invece riveste un ruolo prioritario per tutta la società sarda, spero che l’Assessore della Sanità condivida la mia denuncia e si attivi quanto prima per dare risposte ai tantissimi pazienti in lista d’attesa”.