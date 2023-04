Cagliari, partono i cantieri anche in viale Trieste e cambia tutto per il traffico: strada chiusa dal 17 aprile

Rinvio finito, i cantieri aprono anche in viale Trieste. Dove, naturalmente non si potrò né passare con l’auto né parcheggiare. La data c’è, dopo il rinvio del 13 marzo per non ingolfare troppo la città, rivoluzionata dai cantieri che stanno esasperando gli automobilisti. Si parte il 17 aprile, con la chiusura del tratto fra via Maddalena e via Caprera, dove già ora non è possibile parcheggiare. Cambia anche il senso di marcia in via Mameli, mentre diventa a doppio senso la parte stretta di via Roma che si ricongiunge con viale Trieste. Chi arriva dalla parte ancora percorribile di viale Trieste dovrà fermarsi a uno stop per dare precedenza a chi arriva da via Roma.

Consegna dei lavori prevista a maggio 2024: se i tempi verranno rispettati dalla Ser. Lu., un mese prima delle elezioni comunali.