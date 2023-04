Cagliari, maxi disinfestazione contro topi e blatte alla Marina dopo Pasqua

Maxi disinfestazione alla marina contro topi e blatte. Prenderà il via dopo le festività pasquali un intervento di disinfestazione nel quartiere Marina di Cagliari, effettuato dal settore Ambiente della Città Metropolitana di Cagliari in collaborazione con la società partecipata ProService. L’intervento è stato richiesto dal Comune di Cagliari in vista dei lavori nella via Roma, al fine di arginare la presenza di ratti e insetti durante lo svolgimento degli stessi.

“Il lavoro di squadra tra Città Metropolitana e Comune è fondamentale per dare ai cittadini un servizio sempre più efficiente”, sottolinea il consigliere metropolitano delegato all’Ambiente Roberto Mura.

Il Servizio Antinsetti della Città Metropolitana si occuperà delle operazioni di derattizzazione, mentre ProService si focalizzerà sul contrasto degli insetti, in particolare blatte e larve di zanzara.

L’intervento interesserà il tratto che va dal largo Carlo Felice fino a piazza Deffenu, e da via Manno e viale Regina Margherita a scendere verso la via Roma.

Nella giornata odierna saranno affissi gli avvisi alla popolazione residente nelle aree interessate, in prossimità del posizionamento dei rat box.

L’inizio delle operazioni di derattizzazione e deblattizzazione è previsto per martedì 11 aprile.

ANTILARVALE – Il 1 marzo la Città Metropolitana ha inoltre avviato gli interventi antilarvali contro le zanzare in tutti i Comuni del territorio metropolitano. I trattamenti andranno avanti per tutta la stagione calda sino alla fine dell’estate.