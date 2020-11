Cagliari, oggi la deposizione della corona d’alloro ai caduti di tutte le guerre

Si è svolta stamattina al Sacrario Militare del Cimitero di San Michele una breve ma sentita cerimonia per la deposizione di una corona d’alloro, in occasione dell’anniversario del 2 novembre, dedicato ai “caduti di tutte le guerre e alle vittime del dovere”. La manifestazione è stata sensibilmente ridotta rispetto agli anni passati per garantire il rispetto delle norme per il contenimento della pandemia da Covid 19 e si è limitata all’essenziale. A rendere omaggio ai caduti accompagnando la corona la Sacrario, sono stati l’Arcivescovo di Cagliari, Monsignor Giuseppe Baturi che ha benedetto la corona, il Generale di Divisione Giovanni Truglio, Comandante della Legione Carabinieri “Sardegna” e del Distretto Militare di Cagliari, il Sindaco di Cagliari Dott. Paolo Truzzu, il Vicario del Prefetto D.ssa Paola Dessì, il Presidente delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma Generale C.A. in quiescenza Giangabriele Carta. Erano presenti altresì il Comandante del Comando Militare Esercito Sardegna, Generale di Divisione Francesco Olla e i comandanti di vertice delle altre forze armate, il Questore di Cagliari Dott. Paolo Rossi ed altre autorità. Sulle note del “Silenzio” suonate da un trombettiere della Brigata Sassari, sì è compiuto il momento centrale della cerimonia, con la corona d’alloro accompagnata al sacrario dalle principali autorità, prudentemente distanziate fra di loro, in ragione dell’emergenza in corso.