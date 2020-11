Cagliari, 2 nuovi reparti Covid in arrivo: “Riaprite il Binaghi oppure servirà un ospedale da campo”

La sanità sarda è sotto assedio. Nonostante i dati nazionali non mettano la Sardegna tra le regioni in emergenza gli ospedali sono sotto stress. Ora sono in arrivo due nuovi reparti Covid. Uno al Santissima Trinità e l’altro al Brotzu. A Is Mirrionis avevano deciso di aprire il reparto Covid in Otorinolaringoiatria, ma due giorni fa, durante un sopralluogo i vertici dell’ospedale, Aldo Caddori in testa, hanno effettuato un sopralluogo è stabilito che è più idoneo è la Chirurgia generale. In questo modo tutta l’area covid verrà concentrata in un’unica zona dell’ospedale (quella sul lato sinistro rispetto all’ingresso principale), Chirurgia e Urologia verranno accorpate sotto Ginecologia.