Cagliari, nuovo caso ufficiale di Covid alla Manno: ora sono 3 le aule chiuse

Un’altra classe chiusa in città, stavolta è la terza C dell’istituto secondario Manno di via del Collegio a Cagliari. A firmare l’ordinanza è il sindaco Paolo Truzzu. A partire da domani e “f ino al 12 novembre 2020″, bambini a casa “per la sanificazione dei locali e in attesa delle indagini epidemiologiche. Il provvedimento si è reso necessario a seguito di un caso di positività al Covid-1 9″. Truzzu aggiunge anche che “al Manno le due classi già chiuse resteranno chiuse fino al 14”.