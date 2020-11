Centodue casi di positività al Coronavirus in più in una settimana a Cagliari. Sono 568 i contagiati in città, e diciotto persone si trovano ricoverate all’ospedale. A fornire i numeri è il sindaco Paolo Truzzu che commenta i nuovi dati, in rialzo: “Servono prudenza, attenzione, rispetto delle distanze, uso della mascherine e sanificazione costante. Senza questa assunzione di responsabilità sarà complicato vincere la sfida che questa situazione ci pone”.