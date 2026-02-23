Nuova segnaletica stradale in via Is Mirrionis, all’altezza dell’area di ingresso degli impianti sportivi di Sa Duchessa: il servizio Mobilità del Comune ha provveduto nella mattinata di oggi, lunedì 23 febbraio, alla tracciatura di un’isola zebrata centrale – che impone un naturale rallentamento dei veicoli, come già avviene nella parte alta della stessa strada – e all’introduzione del limite di velocità di 30 chilometri orari.



L’intervento consentirà l’ingresso agli impianti con svolta a sinistra per le auto che arrivano da via Cadello in condizioni di maggiore sicurezza, riducendo manovre improvvisate e comportamenti rischiosi.

L’occasione dell’intervento, che nasce dalla collaborazione con CTM e Università, è la concomitanza con la recente attivazione delle due nuove fermate della linea 5 dell’azienda di trasporto pubblico locale, pensate proprio per permettere di raggiungere gli spazi del Centro Universitario Sportivo sui mezzi pubblici. L’obiettivo è duplice: da un lato aumentare la sicurezza in un’area ad alta frequentazione, dall’altro orientare appunto le scelte di mobilità verso soluzioni più sostenibili.

La moderazione della velocità e una migliore organizzazione degli spazi contribuiranno anche a ridurre il traffico cosiddetto “parassita” su via Is Mirrionis (quello causato dalle auto sinora costrette a un giro più lungo per l’ingresso agli impianti), migliorando la qualità complessiva della circolazione.