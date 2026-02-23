Bimbo di 10 anni preso a pugni da un uomo di mezza età dopo aver suonato il campanello di una abitazione assieme agli amici: “Gli ha sbattuto la testa in terra, gli amici sono scappati e hanno chiesto aiuto ai genitori”. La madre del piccolo questa mattina ha presentato denuncia, il bambino ha riportato lesioni al viso.

È accaduto ieri sera in un comune dell’hinterland cagliaritano. Una testimone mentre rincasava ha notato un uomo che picchiava un bambino. “Ho sentito proprio i colpi inferti, il rumore di come gli sbatteva la testa in terra” ha spiegato la donna a Casteddu Online. È prontamente intervenuta salvando così il piccolo. Il gruppetto di amici pare abbia suonato il campanello di una abitazione. Il figlio del proprietario, da quanto si apprende, sarebbe uscito fuori adirato e avrebbe acchiappato il bambino che, a differenza degli amici, aveva la bicicletta. Ha perso tempo, quindi, secondi preziosi, e l’uomo l’ha raggiunto e punito fisicamente.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, l’ambulanza e i genitori.