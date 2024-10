Cagliari, non ci sono soldi per le case degli studenti: dall’Ersu maxi stangata affitto sugli universitari

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Pochi alloggi, zero nuovi spazi per mense e uffici, tariffe che volano alle stelle per gli studenti universitari. La situazione a Cagliari è questa, va invece molto meglio a Sassari, ed è stata denunciata dal presidente dell’Ersu Cosimo Ghiani che ha illustrato nel dettaglio la situazione nella commissione Cultura del consiglio regionale.

A giudizio del presidente Ghiani il nodo è quello delle risorse che, stanziate in precedenza, non sono state trasferite all’Ersu di Cagliari. “Abbiamo una programmazione concreta e efficace ma viviamo una situazione di stallo – ha dichiarato Ghiani – perché non ci sono state trasferite le risorse per realizzare i nostri progetti, a incominciare dalla trasformazione dell’immobile di via Sassari in studentato e alla contestuale apertura del palazzo di via Roma, dove dovrebbero essere trasferiti gli uffici e dove prevediamo la realizzazione di aule studio e di alloggi riservati agli studenti Erasmus e ai docenti”. Ghiani ha anche dichiarato di non disporre degli stanziamenti necessari per la riapertura e la gestione della struttura di via Businco e anche di quella ubicata in via Biasi.

A Cagliari poi, anche in considerazione della carenza degli alloggi e dei costi delle locazioni private, il cda dell’Ersu ha innalzato il contributo alla cifra massima consentita dalla norma nazionale, 250 euro mese per dieci mesi, mentre a Sassari il contributo è di 180 euro per ciascuno dei dieci mesi. A Sassari gli idonei beneficiari di alloggio sono stati 519 e 460 gli assegnati; ad Alghero 9 idonei e 5 assegnati, a Nuoro 8 e 7 assegnati e ad Olbia 30 e 25 assegnati.

La situazione mense: a Cagliari, per la fine del mese in corso è annunciata l’apertura di via Premuda, mentre a Monserrato si ipotizza la fine dell’anno, già aperta via Michelangelo, resta in attesa di una data utile per l’entrata in servizio la struttura di via Trentino.